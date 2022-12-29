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Окупанти під Бахмутом сьогодні втратили майже півтори сотні солдатів, - Череватий

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 29 грудня 2022 22:39
Окупанти під Бахмутом сьогодні втратили майже півтори сотні солдатів, - Череватий Ілюстративне фото: окупанти під Бахмутом сьогодні втратили майже півтори сотні солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові сьогодні, 29 грудня, ліквідували майже 150 російських військових під Бахмутом (Донецька область). У лавах ворога також багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні на Бахмутському напрямку окупанти здійснили 223 обстріли. Також там було зафіксовано 28 зіткнень між українськими захисниками та солдатами РФ.

Він зазначив, що для атак окупанти задіяли всі види артилерії та вели танковий вогонь для того, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ. Але завдяки українським військовим у них нічого не вийшло.

"Ворог втратив 144 людини вбитими та близько 200 пораненими", - підкреслив Череватий.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що українські військові щодня відбивають до 20 атак росіян під Бахмутом.

Також ми писали, що, за словами начальника ГУР МО Кирила Буданова, окупанти дуже хочуть захопити Бахмут, оскільки це відкрило йому шляхи на інші опорні пункти на сході.

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