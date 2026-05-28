РФ превратила "последние звонки" в ловушку для выпускников в оккупации

Вербовка операторов дронов и изоляция детей

Как сообщили в ЦНС, еще до завершения учебного года коллаборационисты среди педагогов передали российским спецслужбам и минобороны списки учеников. Туда включили подростков, которые посещали милитарные кружки, занятия по управлению дронами или уроки "защиты отечества".

Прямо во время торжеств и после них с выпускниками проводили индивидуальные "собеседования".

Школьникам обещали бесплатное обучение в России, "карьеру оператора БПЛА" и льготы при поступлении.

Таким образом украинскую молодежь пытались втянуть в войну еще до получения аттестатов.

Для контроля за процессом родителей не допускали на территорию школ под предлогом "антитеррористических мероприятий". Эта изоляция позволила захватчикам оказывать психологическое давление на детей без присутствия их семей.

Подготовка мобилизационного резерва

В ЦНС отмечают, что Россия все активнее использует систему образования на ВОТ какинструмент подготовки нового мобилизационного резерва для своих войск.

Украинских детей с детства привлекают к милитарным программам, а выпускников открыто направляют в военные структуры.