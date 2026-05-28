РФ перетворила "останні дзвоники" на пастку для випускників в окупації

Російські адміністрації на окупованих територіях перетворили шкільні "останні дзвоники" на мілітарну агітацію та відбір випускників до підрозділів БПЛА армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як повідомили в ЦНС, ще до завершення навчального року колаборанти серед педагогів передали російським спецслужбам і міноборони списки учнів. Туди включили підлітків, які відвідували мілітарні гуртки, заняття з керування дронами чи уроки "захисту вітчизни".
Прямо під час урочистостей та після них із випускниками проводили індивідуальні "співбесіди".
Школярам обіцяли безкоштовне навчання в Росії, "кар’єру оператора БПЛА" та пільги при вступі.
Таким чином українську молодь намагалися втягнути у війну ще до отримання атестатів.
Для контролю за процесом батьків не допускали на територію шкіл під приводом "антитерористичних заходів". Ця ізоляція дозволила загарбникам чинити психологічний тиск на дітей без присутності їхніх родин.
У ЦНС зазначають, що Росія дедалі активніше використовує систему освіти на ТОТ як інструмент підготовки нового мобілізаційного резерву для своїх військ.
Українських дітей змалечку залучають до мілітарних програм, а випускників відкрито спрямовують до військових структур.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях Донеччини дедалі частіше заявляє про намір розвивати туризм.
Загарбники планують наповнювати дефіцитні бюджети надходженнями від відпочивальників, намагаючись підняти місцеву економіку за рахунок курортних зон, попри тотальну розруху та знущання над корінним населенням.
Паралельно з цим на окупованих територіях України триває жорстка ідеологічна обробка молоді та системне нищення українського освітнього середовища.
Зокрема, процес русифікації вже дістався навіть українських дитячих садків, де для вихованців старших груп запровадили обов'язкові уроки російської мови з метою викорінення української ідентичності з найменшого віку.
Для забезпечення контролю над навчальним процесом у школах ворог продовжує шукати лояльні кадри. Через відмову більшості місцевих освітян співпрацювати з ворогом, окупаційна адміністрація масово завозить педагогів із регіонів Росії за довготривалими контрактами, заселяючи їх у залишене українцями житло.