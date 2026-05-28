РФ перетворила "останні дзвоники" на пастку для випускників в окупації

Вербування операторів дронів та ізоляція дітей

Як повідомили в ЦНС, ще до завершення навчального року колаборанти серед педагогів передали російським спецслужбам і міноборони списки учнів. Туди включили підлітків, які відвідували мілітарні гуртки, заняття з керування дронами чи уроки "захисту вітчизни".

Прямо під час урочистостей та після них із випускниками проводили індивідуальні "співбесіди".

Школярам обіцяли безкоштовне навчання в Росії, "кар’єру оператора БПЛА" та пільги при вступі.

Таким чином українську молодь намагалися втягнути у війну ще до отримання атестатів.

Для контролю за процесом батьків не допускали на територію шкіл під приводом "антитерористичних заходів". Ця ізоляція дозволила загарбникам чинити психологічний тиск на дітей без присутності їхніх родин.

Підготовка мобілізаційного резерву

У ЦНС зазначають, що Росія дедалі активніше використовує систему освіти на ТОТ як інструмент підготовки нового мобілізаційного резерву для своїх військ.

Українських дітей змалечку залучають до мілітарних програм, а випускників відкрито спрямовують до військових структур.