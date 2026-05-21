Оккупационная власть на ВОТ Донетчины чем дальше, тем чаще заявляет о развитии туризма, как одного из главных инструментов восстановления местной экономики, игнорируя другие реалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".

"Так называемое министерство экономического развития "ДНР" утверждает, что именно туризм и индустрия гостеприимства должны стать основой для роста производства и агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что до прихода "русского мира" украинский Донбасс был мощным индустриальным регионом. В частности, металлургические гиганты и угольные шахты обеспечивали стабильной работой сотни тысяч людей.

"Подобные заявления звучат как издевательство над жителями региона", - подчеркнули в ведомстве.

Еще в центре отметили, что Россия пришла на Донбасс с войной и превратила эти предприятия в руины, а теперь, когда промышленности фактически не существует, захватчики предлагают людям "поднимать экономику" обслуживанием туристов.

Однако украинцы не спешат ехать на ВОТ, учитывая риски безопасности и отсутствие инфраструктуры.

"Обещания "поднять экономику"" туризмом - это исключительно пропаганда для жителей ВОТ. Кремль пытается отвлечь внимание от реальной катастрофы: безработицы, отсутствия перспектив и тотальной деградации региона", - подытожили в Центре.