ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Оккупанты на Донбассе хотят "поднять экономику" туризмом, издеваясь над местными

04:45 21.05.2026 Чт
2 мин
Россияне действительно планируют наполнять дефицитные бюджеты поступлениями от туризма, но кто будет ездить к ним?
aimg Юлия Маловичко
Оккупанты на Донбассе хотят "поднять экономику" туризмом, издеваясь над местными Фото: российский военный в оккупации (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Оккупационная власть на ВОТ Донетчины чем дальше, тем чаще заявляет о развитии туризма, как одного из главных инструментов восстановления местной экономики, игнорируя другие реалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Центра противодействия дезинформации".

Читайте также: Оккупанты отбирают охотничье оружие у жителей ТОТ Запорожья, - ЦНС

"Так называемое министерство экономического развития "ДНР" утверждает, что именно туризм и индустрия гостеприимства должны стать основой для роста производства и агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что до прихода "русского мира" украинский Донбасс был мощным индустриальным регионом. В частности, металлургические гиганты и угольные шахты обеспечивали стабильной работой сотни тысяч людей.

"Подобные заявления звучат как издевательство над жителями региона", - подчеркнули в ведомстве.

Еще в центре отметили, что Россия пришла на Донбасс с войной и превратила эти предприятия в руины, а теперь, когда промышленности фактически не существует, захватчики предлагают людям "поднимать экономику" обслуживанием туристов.

Однако украинцы не спешат ехать на ВОТ, учитывая риски безопасности и отсутствие инфраструктуры.

"Обещания "поднять экономику"" туризмом - это исключительно пропаганда для жителей ВОТ. Кремль пытается отвлечь внимание от реальной катастрофы: безработицы, отсутствия перспектив и тотальной деградации региона", - подытожили в Центре.

Как известно, россияне продолжают русификацию на оккупированных территориях - это касается даже детских садов.

РБК-Украина также писало, как Россия выработала новую тактику для обеспечения водой временно оккупированных районов Донецкой области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донбасс Оккупанты
Новости
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Аналитика
Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кремль оказался в ловушке: почему нефтяной кризис не спасет экономику России