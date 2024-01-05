Оккупанты на передовой получали продукцию украинской компании "Київгума", - источники

По их словам, несмотря на заявления компании о патриотизме и честном бизнесе, есть достаточное количество подтверждений работы на Россию после начала полномасштабной войны.

Источники уточняют, что такими доказательствами являются и инвойсы, и переписка с клиентами в РФ, и слова благодарности от российских солдат. Также "интересную" информацию нашли в компьютере гендиректора "Київгуми" Андрея Острогруда.

Как отмечают источники, фирма в Эстонии, которой поставляли товары тактической медицины, была лишь прокладкой. В частности, директор отдела логистики "Київгуми" Татьяна Мысак общается напрямую с представителем российской ООО "МКТ". Она сообщает эстонским менеджерам о том, что товар поставляют в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву.

"Все письма - с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - рассказали источники РБК-Украина.

Также доказательством по делу выступают отдельные посты во "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую "привезли жгуты украинского производства". На фото можно заметить коробки "Київгуми".

Фото: доказательства в деле о поставках украинских товаров в Россию (РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, вчера, 4 января, в СБУ сообщили о том, что разоблачили украинскую компанию на поставках средств тактической медицины в Россию.

По информации правоохранителей, компания поставляла свою продукцию в одну из стран ЕС, а оттуда ее уже перевозили в РФ. При этом бинты и жгуты украинского производства позже получали российские солдаты.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщили о том, что речь о компании "Київгума".