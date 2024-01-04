СБУ разоблачила украинскую компанию, которая продавала РФ средства тактической медицины

Украинскую компанию разоблачили на оптовых поставках средств тактической медицины в Россию. Эту продукцию получали российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о компании "Київгума".

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов компания направила в Россию несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства. Их общая стоимость - около 40 млн гривен.

Фото: СБУ разоблачила схему продажи средств тактической медицины России (https://t.me/SBUkr)

В СБУ уточняют, что продукцию поставляли через одну из европейских стран. Там владелец компании создал подконтрольную фирму, которая якобы заказывала товар для продажи в ЕС. Но, после получения товаров, их отправляли в Россию.

На территории России средства тактической медицины передавали подсанкционным компаниям, которые поставляют амуницию российским войскам.

"В дальнейшем продукция поступала в индивидуальные аптечки рашистов, которые воюют против Сил обороны Украины. Также оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах нашего государства", - добавили в СБУ.

При этом владелец компании для маскировки такой торговли с Россией занимался раскруткой своего имиджа как волонтера и заявлял о передаче медицинских средств украинским защитникам.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее сотрудники СБУ ликвидировали схему продажи украинских товаров для военной промышленности России.