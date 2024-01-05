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Окупанти на передовій отримували продукцію української компанії "Київгума", - джерела

П'ятниця 05 січня 2024 17:16
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Окупанти на передовій отримували продукцію української компанії "Київгума", - джерела Ілюстративне фото: окупанти на передовій отримували продукцію української компанії "Київгума" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Засоби тактичної медицини української компанії "Київгума" постачали російським окупантам. З'явилися нові подробиці скандальної справи.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За їхніми словами, незважаючи на заяви компанії про патріотизм та чесний бізнес, є достатня кількість підтверджень роботи на Росію після початку повномасштабної війни.

Джерела уточнюють, що такими доказами є і інвойси, і листування з клієнтами в РФ, і подяки від російських солдатів. Також "цікаву" інформацію знайшли у комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

Як зазначають джерела, фірма в Естонії, якій постачали товари тактичної медицини, була лише прокладкою. Зокрема, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак спілкується безпосередньо з представником російської ТОВ "МКТ". Вона повідомляє естонським менеджерам про те, що товар поставляють у Кронштадт, Санкт-Петербург та Москву.

"Всі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця. До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою", - розповіли джерела РБК-Україна.

Також доказом у справі виступають окремі пости у "ВКонтактє", де окупанти радіють, що їм на передову "привезли джгути українського виробництва". На фото можна побачити коробки "Київгуми".

Фото: докази у справі про постачання українських товарів до Росії (РБК-Україна)

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 4 січня, СБУ повідомили про те, що викрили українську компанію на постачання засобів тактичної медицини до Росії.

За інформацією правоохоронців, компанія постачала свою продукцію до однієї з країн ЄС, а звідти її вже перевозили до РФ. При цьому бинти та джгути українського виробництва пізніше отримували російські солдати.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили про те, що йдеться про компанію "Київгума".

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