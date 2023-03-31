ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть значительные разрушения

Новина українською →
Запорожье, Пятница 31 марта 2023 10:46
Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть значительные разрушения Фото: россияне 31 марта атаковали Запорожскую область (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в пятницу, 31 марта, обстреляла населенные пункты Запорожской области. В результате атак врага есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, россияне ударили по селу Разумовка. Российские снаряды попали в жилые частные дома. Кроме того, оккупанты обстреляли село Нижняя Хортица. Было попадание в район местной фермы.

Ермак отмечает, что в результате атак российских оккупантов никто не пострадал.

Напомним, за минувшую ночь в Запорожье дважды раздавались громкие взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу. Из-за обстрелов повреждены дома, а в одному из них возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Андрей Ермак Офис президента Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций