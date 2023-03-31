Окупанти обстріляли Запорізьку область: є значні руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, росіяни вдарили по селу Розумівка. Російські снаряди влучили у житлові приватні будинки. Крім того, окупанти обстріляли село Нижня Хортиця. Було влучання у район місцевої ферми.

Єрмак зазначає, що внаслідок атак російських окупантів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за минулу ніч у Запоріжжі двічі лунали гучні вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали артилерійських ударів по місту. Через обстріл пошкоджені будинки, а в одному з них виникла пожежа.

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