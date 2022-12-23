Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться. Горожане могут остаться без света и тепла
Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреигтеграции.
Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.
"Из-за постоянных вражеских обстрелов эта часть города остается зоной повышенной опасности, отмечается в сообщении. Есть высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Поэтому людям рекомендуют временно выехать в более безопасные области Украины", - говорится в сообщении.
Чтобы подать заявку на бесплатную эвакуацию, необходимо обратиться на горячую линию Херсонской ОВА: 0800330951 или (091) 481-78-45.
Напомним, вчера российские оккупанты 61 раз обстреляли территорию региона. Мирные населенные пункты области захватчики атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Вследствие атак погиб один человек, еще двое ранены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.