Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться. Горожане могут остаться без света и тепла

Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреигтеграции .

Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.

"Из-за постоянных вражеских обстрелов эта часть города остается зоной повышенной опасности, отмечается в сообщении. Есть высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Поэтому людям рекомендуют временно выехать в более безопасные области Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы подать заявку на бесплатную эвакуацию, необходимо обратиться на горячую линию Херсонской ОВА: 0800330951 или (091) 481-78-45.