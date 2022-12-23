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В Херсоне после обстрела вспыхнул сильный пожар (видео)

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Херсон, Пятница 23 декабря 2022 17:59
В Херсоне после обстрела вспыхнул сильный пожар (видео) Фото: в Херсоне после обстрела вспыхнул сильный пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне вечером в пятницу, 23 декабря, после обстрелов вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети опубликовали видео, на котором видно, что в одном из районов города вследствие обстрела произошел пожар. Как рассказал автор видео, "прилет" был в дом.

Напомним, сегодня российские военные нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, один из гражданских получил несовместимые с жизнью ранения.

Стоит отметить, что власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

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