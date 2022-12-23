В Херсоне шестой раз за день слышны взрывы
В Херсоне сегодня, 23 декабря, уже шестой раз за день звучат громкие взрывы, воздушная тревога в городе и регионе не объявлялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Ранее сегодня власти Херсона рекомендовали жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.
Отмечается, что с призывом эвакуироваться военное руководство Херсонской области обратилось к жителям микрорайона Остров.
Напомним, вчера, 22 декабря, вечером в Херсоне местные жители услышали взрывы . Однако воздушная тревога в городе к тому времени объявлена не была.
Ранее мы писали, что 22 декабря утром российские войска обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки были повреждены электросети и газопроводы.
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