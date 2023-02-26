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Оккупанты обстреляли Снигиревский район Николаевской области

Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Снигиревский район Николаевской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 26 февраля, вечером российские оккупанты ударили по Снигиревскому району Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шейхета в Telegram.

"В освобожденном Снегиревском районе "прилеты". Предварительно, без жертв", - написал Шейхет.

Более детальной информации о происшествии он пока не раскрыл.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки российские солдаты 78 раз обстреляли Херсонскую область.

Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили по Херсонской области, в результате чего есть раненый.

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