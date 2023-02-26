Оккупанты обстреляли Снигиревский район Николаевской области

Сегодня, 26 февраля, вечером российские оккупанты ударили по Снигиревскому району Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Николаевской области Сергея Шейхета в Telegram.
"В освобожденном Снегиревском районе "прилеты". Предварительно, без жертв", - написал Шейхет.
Более детальной информации о происшествии он пока не раскрыл.
Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки российские солдаты 78 раз обстреляли Херсонскую область.
Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили по Херсонской области, в результате чего есть раненый.
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