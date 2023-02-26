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Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков: два человека погибли

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Херсон, Воскресенье 26 февраля 2023 08:58
Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков: два человека погибли Иллюстративное фото: россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики били из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В частности, россияне 13 раз атаковали Херсон. Они били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли два человека, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, РБК-Украина показывало последствия вчерашних утренних обстрелов Херсона.

Кроме того, вчера в Херсонской области три человека подорвались на вражеских минах.

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