Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков: два человека погибли
Российские оккупанты за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонскую область. Захватчики били из РСЗО, артиллерии, минометов, танков и беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В частности, россияне 13 раз атаковали Херсон. Они били по жилым кварталам города. Российские снаряды попали в жилые дома и территорию предприятия.
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погибли два человека, еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, РБК-Украина показывало последствия вчерашних утренних обстрелов Херсона.
Кроме того, вчера в Херсонской области три человека подорвались на вражеских минах.
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