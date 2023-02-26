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Окупанти обстріляли Снігурівський район Миколаївської області

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Снігурівський район Миколаївської області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 26 лютого, увечері російські окупанти вдарили по Снігурівському району Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Миколаївської області Сергія Шейхета в Telegram.

"У звільненому Снігурівському районі "прильоти". Попередньо, без жертв", - написав Шейхет.

Більш детальної інформації про подію він наразі не розкрив.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що минулої доби російські солдати 78 разів обстріляли Херсонську область.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили по Херсонській області, внаслідок чого є поранений.

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