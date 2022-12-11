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Оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут

Фото: оккупанты обстреляли спасателей, которые доставляли гумпомощь в Бахмут (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 11 декабря, российские оккупанты обстреляли авто спасателей, которые везли гуманитарную помощь для жителей Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

По информации ГСЧС, в результате артиллерийского обстрела никто не пострадал, но был поврежден оперативный автомобиль: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер.

Фото: спасатели, которые попали под обстрел (t.me/dsns_telegram)

"На этом авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду, в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне. Жители многоэтажки помогали спасателям тушить пожар, произошедший в результате обстрела, своей водой, поэтому для сотрудников ГСЧС важно было вернуть людям драгоценные запасы", - подчеркивают спасатели.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Бахмут фактически разрушен из-за обстрелов российских оккупантов.

Также мы писали, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали диверсионно-разведывательную группу россиян в районе Бахмута.

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