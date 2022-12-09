Не осталось живого места: Зеленский о тяжелой фронтовой ситуации на Донбассе

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донецкой области. В Бахмуте и Соледаре давно не осталось живого места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная", - пояснил Зеленский.

По словам президента, на земле этих районов уже давно не осталось живого места - не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут - еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

"Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери - в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом", - добавил президент.