ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не осталось живого места: Зеленский о тяжелой фронтовой ситуации на Донбассе

Новина українською →
Украина, Пятница 09 декабря 2022 20:24
Не осталось живого места: Зеленский о тяжелой фронтовой ситуации на Донбассе Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донецкой области. В Бахмуте и Соледаре давно не осталось живого места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе - Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная", - пояснил Зеленский.

По словам президента, на земле этих районов уже давно не осталось живого места - не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут - еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины.

"Я благодарю всех наших героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери - в ответ на тот ад, который зашел в Украину под российским флагом", - добавил президент.

Напомним, что количество использования артиллерии Российской Федерации под Бахмутом снижается. Скорее всего, оккупанты имеют проблемы со снарядами.

Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как горячая точка на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донбасс Марьинка Бахмут Кременная Война в Украине
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители