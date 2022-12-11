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Окупанти обстріляли рятувальників, які доставляли гумдопомогу до Бахмута

Фото: окупанти обстріляли рятувальників, які доставляли гумодопомогу до Бахмута (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 11 грудня, російські окупанти обстріляли авто рятувальників, які везли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.

За інформацією ДСНС, внаслідок артилерійського обстрілу авто ніхто не постраждав, але було пошкоджено оперативний автомобіль: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер.

Фото: рятувальники, які потрапили під обстріл (t.me/dsns_telegram)

"На цьому авто рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня потрапили росіяни. Жителі багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, що Бахмут фактично зруйнований через обстріл російських окупантів.

Також ми писали, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ ліквідували диверсійно-розвідувальну групу росіян у районі Бахмута.

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Донецька областьГуманітарна допомогаДСНСБахмутВійна Росії проти України