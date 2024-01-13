Оккупанты обстреляли частный жилой сектор в Харьковской области (фото)

Военные Российской Федерации сегодня в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. На этот раз оккупанты нанесли удар по частному жилому сектору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня, 13 января, около 9:30 вооруженные силы РФ совершили обстрел с. Веселое Харьковского района. В результате вражеского удара повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

"По предварительной информации, враг нанес удар по деревне авиабомбой", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Стражи порядка изъяли обломки боеприпаса и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Масштабный обстрел Украины

Напомним, утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Известно, что оккупанты выпустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС, а также аэробалистические "Кинжалы" из истребителей МиГ-31К.

Во многих областях Украины раздавались взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской области, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о сегодняшней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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