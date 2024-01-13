Окупанти обстріляли приватний житловий сектор в Харківській області (фото)

Військові Російської Федерації сьогодні вкотре обстріляли територію Харківської області. Цього разу окупанти завдали удару по приватному житловому сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 13 січня, близько 9:30 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Веселе Харківського району. В результаті ворожого удару пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"За попередньою інформацією, ворог завдав удар по селу авіабомбою", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу та задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, зранку 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Відомо, що окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, а також аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській області, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про сьогоднішню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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