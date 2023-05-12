В Запорожье раздались взрывы
Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
В ночь на 12 мая в Запорожье раздались звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Взрывы слышали около 2:14, после этого в области объявили воздушную тревогу. Местным жителям рекомендуется пройти в укрытие или соблюдать правила двух стен.
Напомним, этой же ночью взрывы прогремели в Херсоне и Краматорске.
Также 11 мая украинские военные сбили ударный дрон оккупантов в районе Запорожья. Бойцы "приземлили" иранский "Шахед".
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