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В Запорожье раздались взрывы

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Пятница 12 мая 2023 02:26
В Запорожье раздались взрывы Фото: в Запорожье слышали звуки взрывов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 12 мая в Запорожье раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Взрывы слышали около 2:14, после этого в области объявили воздушную тревогу. Местным жителям рекомендуется пройти в укрытие или соблюдать правила двух стен.

Напомним, этой же ночью взрывы прогремели в Херсоне и Краматорске.

Также 11 мая украинские военные сбили ударный дрон оккупантов в районе Запорожья. Бойцы "приземлили" иранский "Шахед".

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