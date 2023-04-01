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Россияне ударили по Двуречной в Харьковской области, есть погибший

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Двухлетняя, Суббота 01 апреля 2023 13:47
Россияне ударили по Двуречной в Харьковской области, есть погибший Фото: россияне ударили по Двуречной в Харьковской области (GettyImagеs)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сегодня, 1 апреля, обстреляли поселок Двуречная в Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - написал Синегубов.

Напомним, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов в девяти областях Украины, из-за чего 7 человек погибли, а еще 12 ранены.

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