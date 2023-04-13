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Вчерашний обстрел Двуречной Харьковской области: два человека погибли, один ранен

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Харьков, Четверг 13 апреля 2023 09:26
Вчерашний обстрел Двуречной Харьковской области: два человека погибли, один ранен Фото: из-за обстрела Двуречной Харьковской области 12 апреля погибли два человека (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрела Двуречной Харьковской области в среду, 12 апреля, два человека погибли, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Так, по обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице.

"Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами", - добавил он.

Напомним, российские военные обстреляли поселок Двуречная Купянского района в среду, 12 апреля, в результате чего пострадало гражданское население. До этого сообщалось, что в результате вражеских обстрелов 40-летний мужчина и 30-летняя женщина получили тяжелые ранения.

До этого российские войска сегодня, 1 апреля, обстреляли поселок Двуречная Харьковской области. В результате чего погиб мужчина.

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