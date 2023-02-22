РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку, - ОВА

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населённые пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

Кириленко объяснил, что россияне используют тактику выжженной земли, потому что не могут захватить прифронтовые города. Для уничтожения инфраструктуры региона оккупанты используют все виды оружия.

"Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%", – заявил глава области.

Он пояснил, что разрушение прифронтовых территорий Донецкой области невероятно. По его словам, Авдеевка фактически полностью разрушена.

Напомним, что российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого они бросили силы на Водяное, Опросное, Невельское.

Оккупационные войска близ Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

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