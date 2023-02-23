Утром РФ обстреляла Авдеевку и Ямполь: погибший и раненые

Утром в четверг, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии и "Градов". Под обстрел также попал Ямполь в Лиманском районе Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Там повреждены 6 домов. Еще 2 дома пострадали в Торском. В Переездном Звановской ТО повреждены дома на трех улицах, громко было в Северской ТО", - добавил он.

Кроме того, сегодня утром россияне убили 1 и ранили 1 человека в Ямполе Лиманской общины Донецкой области.

"Утром россияне обстреляли Авдеевку дважды из артиллерии и дважды из "Градов" - поврежденные дома, есть 1 раненый", - рассказал он.

Как сообщили сегодня в Генштабе ВСУ, в настоящее время в войне против Украины Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области. После этого он постарается удержать ее вместе с Луганской до лета.

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