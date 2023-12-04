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Оккупанты "охотятся" на партизан в соцсетях: что нужно знать украинцам

Украина, Понедельник 04 декабря 2023 16:38
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Оккупанты "охотятся" на партизан в соцсетях: что нужно знать украинцам Фото: оккупанты ищут членов подполья в соцсетях (t.me/yellowribbon_ru)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты пытаются вычислить членов подполья на временно оккупированных территориях. Для этого они используют социальные сети

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Сейчас зафиксированы случаи, когда оккупанты мониторят предпочтения патриотических украинских страниц в соцсетях и пытаются вычислить среди них местных жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении ЦНС.

В связи с этим жителей захваченных регионов призывают сохранять бдительность и не подвергать себя опасности.

Стоит отметить, что оккупанты уже внесли в свою базу данные об около 7 тысяч человек в Крыму. В частности, более тысячи - представители коренного крымскотатарского народа.

"Охота" оккупантов на украинское движение сопротивления

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях в Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают похищать граждан в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в "охоте" на патриотов и партизан.

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