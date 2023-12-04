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Окупанти "полюють" на партизанів в соцмережах: що треба знати українцям

Укрїна , Понеділок 04 грудня 2023 16:38
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Окупанти "полюють" на партизанів в соцмережах: що треба знати українцям Фото: окупанти шукають членів підпілля в соцмережах (t.me/yellowribbon_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти намагаються знайти членів підпілля на тимчасово окупованих територіях. Для цього вони використовують соціальні мережі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Наразі зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять вподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах й намагаються вирахувати серед них місцевих мешканців тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні ЦНС.

У зв'язку з цим мешканців захоплених регіонів закликають зберігати пильність й не наражати себе на небезпеку.

Варто зазначити, що окупанти вже внесли до своєї бази дані про близько 7 тисяч осіб в Криму. Зокрема, більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.

"Полювання" окупантів на український рух опору

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території в Запорізькій області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів. Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

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