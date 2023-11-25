Оккупанты нашли новый способ, как уничтожить подполье в Запорожской области

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, под прикрытием введения так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами, оккупанты обязали жителей временно оккупированной части Запорожской области, имеющих огнестрельное оружие, срочно встать на учет в подразделения так называемого национальной гвардии РФ по Запорожской области".

"Таким образом, оккупационные власти реагируют на результаты "внутренних" социологических опросов среди населения ТОТ, которые продемонстрировали высокий уровень проукраинских настроений", - объясняют в ЦНС.

Однако, как отмечают в Центре, эти меры не помогут Москве в попытках взять оккупированную территорию под свой контроль, ведь для большинства местных россияне остаются врагами.

Ситуация на фронте

Борьба с подпольем и партизанами на временно оккупированной части Запорожской области становится для оккупантов все более актуальной с каждым днем, по мере продвижения украинских войск. В частности в отчете Института изучения войны на утро 25 ноября говорилось, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись в западной части Запорожской области.