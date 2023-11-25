ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты нашли новый способ, как уничтожить подполье в Запорожской области

Запорожье, Суббота 25 ноября 2023 17:38
UA EN RU
Оккупанты нашли новый способ, как уничтожить подполье в Запорожской области Фото: оккупанты нашли новый способ, как уничтожить подполье в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, под прикрытием введения так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами, оккупанты обязали жителей временно оккупированной части Запорожской области, имеющих огнестрельное оружие, срочно встать на учет в подразделения так называемого национальной гвардии РФ по Запорожской области".

"Таким образом, оккупационные власти реагируют на результаты "внутренних" социологических опросов среди населения ТОТ, которые продемонстрировали высокий уровень проукраинских настроений", - объясняют в ЦНС.

Однако, как отмечают в Центре, эти меры не помогут Москве в попытках взять оккупированную территорию под свой контроль, ведь для большинства местных россияне остаются врагами.

Ситуация на фронте

Борьба с подпольем и партизанами на временно оккупированной части Запорожской области становится для оккупантов все более актуальной с каждым днем, по мере продвижения украинских войск. В частности в отчете Института изучения войны на утро 25 ноября говорилось, что ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись в западной части Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Запорожская область
NEWS
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
Дефицит идет с морозами. Ждать ли украинцам отключений света и почему графики не страшны
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах