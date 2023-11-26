Оккупанты ищут подполье в Крыму, формируют "черный список", - ЦНС

В КВ Крыму под эгидой ФСБ РФ была создана сеть ресурсов для доносов - "самый популярный" среди них "Крымский Смерш". Также создается так называемая база "неблагонадежных лиц" - "АИС экстремист".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Спецслужбы РФ поощряют находить и разоблачать "нарушителей", поэтому на полуострове воцарилась атмосфера 1937 года. Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих красок или прослушивание украинской музыки", - говорится в сообщении.

Поэтому ЦНС призывает сообщать о таких случаях нарушения гражданских прав и свобод на временно оккупированных территориях.

Кто под подозрением:

жители Крыма, имеющие родственников на территории свободной Украины;

бывшие военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств;

лица, которые занимали должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления до оккупации полуострова в 2014 году.

"Отдельно враг выделяет крымскотатарское сообщество. Подобно тому, как в сталинские времена оккупант определяет все национальное сообщество как "народ-предатель" и постоянно осуществляет рейды в районах компактного проживания коренного народа Крыма", - уточняют специалисты.

"Черный список"

Кроме этого, россияне расширяют штат сотрудников так называемого "Центра по противодействию экстремизму МВС по республике Крым" ("Центр Э"), в том числе привлекая гражданских сексотов.

"Основная их задача - выявление "неблагонадежных лиц" и занесение их в специализированную базу "АИС экстремист". Основанием для занесения в такую базу могут быть комментарии или даже реакции под сообщениями, которые критикуют российскую агрессию или высказывают проукраинскую позицию", - добавили в ЦНС.

Во взаимодействии с "Роскомнадзором" они блокируют информационные ресурсы, на которых публикуется невыгодная Кремлю информация.

"Сотрудники данного Центра проводят спецпроверку кандидатов на должности в оккупационных администрациях, а также на объектах критической инфраструктуры", - добавили в Центре.

Сейчас известно, что оккупанты уже внесли в свою базу данные об около 7 тыс. человек. В частности, более тысячи это представители коренного крымскотатарского народа.