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Оккупанты ищут подполье в Крыму, формируют "черный список", - ЦНС

Крым, Воскресенье 26 ноября 2023 23:15
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Оккупанты ищут подполье в Крыму, формируют "черный список", - ЦНС Фото: оккупанты ищут подполье в Крыму, формируют "черный список" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В КВ Крыму под эгидой ФСБ РФ была создана сеть ресурсов для доносов - "самый популярный" среди них "Крымский Смерш". Также создается так называемая база "неблагонадежных лиц" - "АИС экстремист".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Спецслужбы РФ поощряют находить и разоблачать "нарушителей", поэтому на полуострове воцарилась атмосфера 1937 года. Добровольные доносчики готовы сдать соседей за любую комбинацию желто-синих красок или прослушивание украинской музыки", - говорится в сообщении.

Поэтому ЦНС призывает сообщать о таких случаях нарушения гражданских прав и свобод на временно оккупированных территориях.

Кто под подозрением:

  • жители Крыма, имеющие родственников на территории свободной Украины;
  • бывшие военнослужащие и сотрудники Вооруженных Сил Украины и силовых ведомств;
  • лица, которые занимали должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления до оккупации полуострова в 2014 году.

"Отдельно враг выделяет крымскотатарское сообщество. Подобно тому, как в сталинские времена оккупант определяет все национальное сообщество как "народ-предатель" и постоянно осуществляет рейды в районах компактного проживания коренного народа Крыма", - уточняют специалисты.

"Черный список"

Кроме этого, россияне расширяют штат сотрудников так называемого "Центра по противодействию экстремизму МВС по республике Крым" ("Центр Э"), в том числе привлекая гражданских сексотов.

"Основная их задача - выявление "неблагонадежных лиц" и занесение их в специализированную базу "АИС экстремист". Основанием для занесения в такую базу могут быть комментарии или даже реакции под сообщениями, которые критикуют российскую агрессию или высказывают проукраинскую позицию", - добавили в ЦНС.

Во взаимодействии с "Роскомнадзором" они блокируют информационные ресурсы, на которых публикуется невыгодная Кремлю информация.

"Сотрудники данного Центра проводят спецпроверку кандидатов на должности в оккупационных администрациях, а также на объектах критической инфраструктуры", - добавили в Центре.

Сейчас известно, что оккупанты уже внесли в свою базу данные об около 7 тыс. человек. В частности, более тысячи это представители коренного крымскотатарского народа.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по выявлению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

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