Оккупанты пытаются создать российский "гитлерюгенд" на захваченных территориях Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечает Центр, захватчики пытаются создать на временно оккупированных территориях Украины милитарные объединения типа "гитлерюгенд" во времена гитлеровской Германии. С этой целью сюда даже прибыл заместитель начштаба юнармии РФ Виктор Кауров, встретившийся с гауляйтерами - херсонским Владимиром Сальдо и запорожским Евгением Балицким. При этом, оккупанты вместе со своими приспешниками мыслят масштабами десятилетия.

"Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях и для этого уже разработал соответствующую программу. Накануне оккупанты провели опрос настроений среди молодежи, который обнаружил, что молодежь Юга не поддерживает оккупантов. Поэтому они решили активизировать работу с украинскими детьми", - рассказывает ЦНС.

Оккупанты также планируют акцентировать на роли России во Второй мировой войне, сделать регулярными выступления ветеранов СВО в школах, в целом увеличить так называемые "часы патриотизма" в школах.

"Заметим, россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Отдельно стоит отметить "молодежные движения". Последние созданы по типу "волонтерских", но в большинстве являются массовкой. Первым подобным был "юг молодой", состоящий из свезенной на временно оккупированные территории молодежи, имитирующей поддержку оккупации со стороны местных", - подчеркивают Центр национального сопротивления.

Также россияне создали "Движение первых" - нечто вроде комсомола, имеющего признаки тоталитарного культа.