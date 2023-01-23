Окупанти намагаються створити російський "гітлер’югенд" на захоплених територіях України
Окупанти хочуть знищити національну ідентичність української молоді на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначає Центр, загарбники намагаються створити на тимчасово окупованих територіях України мілітарні об'єднання на кшталт "гітлер'югенд" за часів гітлерівського Німеччини. З цією метою сюди навіть прибув заступник начштабу юнармії РФ Віктор Кауров, який зустрівся з гауляйтерами - херсонським Володимиром Сальдо та запорізьким Євгеном Балицьким. При цьому, окупанти разом зі своїми поплічниками мислять масштабами десятиріччя.
"Ворог планує за 10 років змінити думку населення на тимчасово окупованих територіях й для цього вже розробив відповідну програму. Напередодні окупанти провели опитування щодо настроїв серед молоді, яке виявило, що молодь Півдня не підтримує окупантів. Тому вони вирішили активізувати роботу з українськими дітьми", - розповідає ЦНС.
Окупанти також планують акцентувати на ролі Росії у Другій світовій війні, зробити регулярними виступи “ветеранів СВО” в школах, загалом збільшити так звані "години патріотизму" у школах.
"Зауважимо, росіяни проводять політику знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях. Окремо варто зазначити "молодіжні рухи". Останні створені по типу "волонтерських", але в більшості є масовкою. Першим подібним був "юг молодой", який складається зі звезеної на тимчасово окуповані території молоді, яка імітує підтримку окупації з боку місцевих", - наголошують у Центра націоонального спротиву.
Також росіяни створили "Рух перших" - щось подібне до комсомолу, яке має ознаки тоталітарного культу.
Днями РБК-Україна повідомляло, що, за даними Генштабу ЗСУ, ворог призвав до армії співробітників так званого "МНС", що належить до окупаційної влади на захоплених територіях.
Крім того, ми писали, що окупанти штучно створюють гуманітарну кризу задля примусової паспортизації.
Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують проводити примусову паспортизацію, зокрема серед працівників бюджетної сфери, яких також змушують відмовлятися від українського громадянства.
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