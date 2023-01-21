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Пришел черед "спасателей". Оккупанты мобилизуют работников "ГСЧС" в Алчевске

Новина українською →
Украина, Суббота 21 января 2023 16:14
Пришел черед "спасателей". Оккупанты мобилизуют работников "ГСЧС" в Алчевске Фото: оккупанты мобилизуют и местных "спасателей" (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты продолжают мобилизовывать жителей временно оккупированных районов Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает ЦНС со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, враг призвал в армию сотрудников так называемого "МЧС", имеющего отношение к оккупационным властям на захваченных территориях.

"В ряды вражеской армии призвали работников "ГСЧС" в Алчевске с целью восполнения потерь живой силы", - рассказывает Центр.

И отмечает, что россияне намеренно призывают в армии жителей украинских территорий и без соответствующей подготовки отправляют их на передовую.

"Ведь чем больше потерь понесет местное население, тем больше это разорвет историческую связь между регионом и Родиной. В то же время это еще больше закрепит в сознании тезис пропагандистов об "украинской агрессии", - добавляют в Центре.

На днях РБК-Украина сообщало, что Россия готовится к проведению скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, чтобы выполнить показатели по мобилизации в Северной Осетии, местные военкоматы мобилизуют наркозависимых. Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил сдавшийся в плен Движения Сопротивления один из российских солдат.

Напомним, в России военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Меры сопровождаются нравственным давлением и устрашением населения.

Кстати, по данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.

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