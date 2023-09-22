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Оккупанты массово грабят жителей Токмака из-за задержки выплат, - Генштаб

Иллюстративное фото: оккупанты массово грабят жителей Токмака из-за задержки выплат (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты грабят жителей временно оккупированного Токмака, поскольку им задерживают выплаты и не снабжают продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

По информации украинского военного командования, мирное население Токмака продолжает страдать от действий солдат РФ. 

"Военные РФ из-за задержки денежного обеспечения и нехватки продуктов питания занимаются массовыми кражами. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию", - сказано в сообщении Генштаба. 

Ситуация в Токмаке

Напомним, российские оккупанты начали усиливать оборону Токмака. Это произошло после того, как бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали село Работино, которое находится в 30 километрах от города. 

Еще несколько дней назад в украинском военном командовании сообщали, что оккупанты заселяются к пенсионерам в Токмаке и грабят их

Также вчера, 21 сентября, в городе прозвучали мощные взрывы. Их детали пока неизвестны. 

 

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