Оккупанты массово грабят жителей Токмака из-за задержки выплат, - Генштаб

По информации украинского военного командования, мирное население Токмака продолжает страдать от действий солдат РФ.

"Военные РФ из-за задержки денежного обеспечения и нехватки продуктов питания занимаются массовыми кражами. В частности, оккупанты заставляют гражданских людей отдавать им своих домашних животных, продукты питания и консервацию", - сказано в сообщении Генштаба.

Ситуация в Токмаке

Напомним, российские оккупанты начали усиливать оборону Токмака. Это произошло после того, как бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали село Работино, которое находится в 30 километрах от города.

Еще несколько дней назад в украинском военном командовании сообщали, что оккупанты заселяются к пенсионерам в Токмаке и грабят их.

Также вчера, 21 сентября, в городе прозвучали мощные взрывы. Их детали пока неизвестны.