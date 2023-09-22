UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти масово грабують мешканців Токмака через затримку виплат, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти масово грабують мешканців Токмака через затримку виплат (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські солдати грабують мешканців тимчасово окупованого Токмака, оскільки їм затримують виплати та не надають продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

За інформацією українського військового командування, мирне населення Токмака продовжує страждати від дій солдатів РФ.

"Військові РФ через затримку грошового забезпечення та нестачу продуктів харчування займаються масовими крадіжками. Зокрема, окупанти змушують громадянських людей віддавати їм своїх домашніх тварин, продукти харчування та консервацію", - сказано в повідомленні Генштабу.

Ситуація у Токмаку

Нагадаємо, російські окупанти почали посилювати оборону Токмака. Це сталося після того, як бійці Збройних сил України деокупували село Роботине, що за 30 кілометрів від міста.

Ще кілька днів тому в українському військовому командуванні повідомляли, що окупанти заселяються до пенсіонерів у Токмаку та грабують їх.

Також учора, 21 вересня, у місті пролунали потужні вибухи. Їхні деталі поки невідомі.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна Росії проти України