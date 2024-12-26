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Россия атаковала Украину тремя десятками дронов с двух направлений. Сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 26 декабря 2024 08:43
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Россия атаковала Украину тремя десятками дронов с двух направлений. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 20 из 31 дрона во время атаки РФ по Украине в ночь на 26 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 26 декабря российские войска запустили по Украине 31 дрон различных типов. ПВО сбила большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 26 декабря противник атаковал 31 ударным БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", - добавили в Воздушных силах.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Дроновая атака РФ по Украине

Вечером 25 декабря российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Кроме того, по состоянию на утро 26 декабря РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море.

Отметим, что в свою очередь, в ночь на 26 декабря Белгородская область РФ подверглась атаке дронов. В некоторых населенных пунктах исчез свет.

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