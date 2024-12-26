Россия атаковала Украину тремя десятками дронов с двух направлений. Сколько сбила ПВО
В ночь на 26 декабря российские войска запустили по Украине 31 дрон различных типов. ПВО сбила большинство из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 26 декабря противник атаковал 31 ударным БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Орел, Миллерово", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", - добавили в Воздушных силах.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.
Дроновая атака РФ по Украине
Вечером 25 декабря российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Воздушную тревогу объявили в ряде областей. Кроме того, по состоянию на утро 26 декабря РФ продолжает держать носитель "Калибров" в Черном море.
Отметим, что в свою очередь, в ночь на 26 декабря Белгородская область РФ подверглась атаке дронов. В некоторых населенных пунктах исчез свет.
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