Оккупанты массированно атакуют Украину дронами: где угроза ударов

Военные информировали вечером о проникновении беспилотников противника в воздушное пространство Украины с северного направления. Позже российские БПЛА уже были замечены в южных регионах. Вражеские дроны часто маневрировали, двигались в разные направления.

По данным Воздушных сил по состоянию на 23:06, вражеские БПЛА фиксируются над 8 областями. Военные рассказали, что

группы беспилотников противника движутся по границе Херсонской и Днепропетровской областей, курс - северо-западный,

также дроны врага наблюдаются на востоке Николаевской области, курс - северо-западный,

на севере Днепропетровской области, курс - западный,

на северо-востоке Днепропетровской области, курс - северный,

на западе Харьковской области, курс - западный,

на юге и центре Полтавской области, курс - северный,

на западе Полтавской области, курс - западный,

на севере Сумской области, курс - южный,

на востоке Черкасской области, курс - северный,

на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс - северный,

на северо-востоке Днепропетровской области, курс - северный,

кроме того, вражеские БПЛА фиксируются в районе Никополя, они движутся в сторону Кривого Рога.

Жителей областей, где была объявлена воздушная тревога, просят не покидать безопасных мест, и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

Атака вражеских беспилотников 24 января

Как сообщалось ранее, минувшей ночью российские захватчики атаковали территорию Украины почти шестью десятками БПЛА. ПВО ВСУ работала в семи областях, и было сбито 25 дронов противника, еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий).

В Киевской области в результате вражеской атаки погибли трое людей. РБК-Украина подробно писало о последствиях дроновой атаки РФ в ночь на 24 января.

Также напомним, что ближе к вечеру в Харькове был слышен взрыв на фоне вражеской атаки с применением беспилотников.