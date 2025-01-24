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В Харькове раздался взрыв, город под массированной атакой дронов РФ

Харьков, Пятница 24 января 2025 17:51
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В Харькове раздался взрыв, город под массированной атакой дронов РФ Фото: в Харькове раздался взрыв, город под массированной атакой дронов РФ 24 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Харькове раздался взрыв 24 января. Город находится под массированной атакой дронов РФ, уже есть "прилет".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Харьков под массированной атакой вражеских БПЛА. Есть уже один "прилет" в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем", - рассказал он.

Мэр попросил харьковчан быть осторожными, потому что в небе над городом много ударных дронов.

Позже глава ОВА Олег Синегубов отметил, что "прилет", предварительно зафиксирован в Основянском районе, в частном секторе.

"На эту минуту - без пострадавших. Будьте осторожны, в небе еще фиксируем вражеские беспилотники", - предупредил он.

Тревога в Украине

Сейчас тревога объявлена в Украине в трех областях - в Харьковской, Сумской и Черниговской. В Воздушных силах сообщили, что кроме Харьковской, угроза дронов существует и для двух других областей.

В Харькове раздался взрыв, город под массированной атакой дронов РФ

Тревога в Украине 24 января (t.me/alarmukraine)

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