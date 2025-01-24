Украину атаковали почти 60 дронов. ПВО работала в семи областях

Россия в ночь на 24 января выпустила по Украине 58 дронов. Противовоздушная оборона работала в семи областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 дронов. ПВО работала в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

Россияне осуществили пуски дронов по Украине с четырех направлений в России: Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Последствия атаки РФ

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие. Поражены многоквартирные и частные дома, автомобили.

Как ранее стало известно, в Киевской области обломки вражеских дронов упали в двух районах. Были повреждены дома, в частности, в городе Глеваха вспыхнула многоэтажка.

Известно, что в Киевской области в результате атаки погибли три человека.

Кроме того, в одном из сел Львовского района в результате падения обломков "Шахеда" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом образовалась воронка диаметром 4 метра. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

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