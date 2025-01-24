Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"
В ночь на 24 января войска РФ в очередной раз атаковали Украину дронами. Из-за падения обломков горели дома в Киевской области, а во Львовской - образовалась воронка, известно о погибших.
РБК-Украина в материале собрало все о последствиях ночного налета "Шахедов".
Сколько беспилотников выпустила Россия
Всего во время атаки враг применил 58 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Всего защитники неба сбили 25 беспилотников в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны.
Зеленский отреагировал на вражескую атаку
Как отметил президент Владимир Зеленский, всю ночь на Киевщине длились спасательные работы после удара "Шахедами". Только в 9 утра завершилась спасательная операция.
"Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь", - сообщил Зеленский.
Он подчеркнул, что за каждый компонент для производства "Шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность.
"Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - добавил президент.
Киевская область
В Фастовском районе в поселке Глеваха обломки БПЛА упали на 10-ти этажный жилой дом. Произошел пожар и разрушение конструкций на 6-7 этажах. Эвакуированы 150 жителей дома.
Известно о травмированном мужчине, которого с 6-го этажа с помощью автолестницы удалось спасти. Он с ожогами передан медицинским работникам. Также на 9-м этаже спасли женщину, которая была заблокирована в квартире.
Есть и погибший. Так, во время ликвидации пожара в 10-этажке спасатели обнаружили тело мужчины 1988 года рождения.
Также в этом же населенном пункте повреждены амбулатория семейной медицины и два многоквартирных дома. Кроме этого повреждены автомобили.
Фото: к утру пожар в многоэтажке в Глевахе удалось потушить (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Сейчас на месте работают от ГСЧС 49 человек личного состава и 13 единиц техники. Для оказания психологической поддержки привлечены психологи. Развернут "пункт несокрушимости".
Также обломки упали в г. Бровары, что в пригороде столицы. Они свалились на двухэтажный жилой дом. Из-за чего произошло его возгорание. Во время ликвидации огня спасатели нашли тело погибшего мужчины 1966 года рождения.
Фото: в Броварах горел двухэтажный дом, погибли супруги (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Пожар потушили в 04:14 на площади 120 м кв. Позже в доме нашли и тело погибшей жены мужчины. Она 1965 года рождения.
Всего из-за ночной атаки в Киевской области повреждены 11 квартир и 8 частных домов, побиты также авто, магазин, хозяйственная постройка и забор. 4 человека обратились за медицинской помощью.
Львовская область
Утром во время атаки обломки "Шахеда" упали и вблизи Львова. Так, в результате падения обломков беспилотника в одном из сел Львовского района повреждены частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна и двери, а поблизости образовалась воронка диаметром 4 метра. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
Фото: в одном из сел под Львовом образовалась воронка в результате падения обломков дрона (t.me/andriysadovyi)
Впоследствии стало известно, что речь идет о доме в Подборцах. Местные власти отмечают, что возле этого же дома уже были "прилеты" в 2022 году.
Сегодня в результате падения обломков взрывной волной там выбиты окна, частично повреждена крыша и комнаты внутри. Рядом образовалась воронка.
Черниговская область
В Черниговской области оккупанты попали по частным домам в одном из сел Корюковского района.
Повреждены дома людей и автомобиль. Обошлось без жертв.
Черкасская область
Со взрывами прошла эта ночь и в Черкасской области. По вражеским воздушным целям работали силы ПВО. По предварительным данным, в пределах региона было сбито 12 российских беспилотников. Местные власти заявили, что атака прошла без последствий для инфраструктуры.
Хмельницкая область
Во время ночной воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 5 вражеских "Шахедов" в Хмельницкой области. Места падения обломков устанавливаются, отмечают местные власти. Обращений о травмированных, погибших или разрушениях из региона не поступало.
Российская армия фактически каждые сутки атакует Украину "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами. Из-за кружения вражеских дронов по регионам воздушная тревога обычно длиться в течение ночи. Таким образом, россияне не только терроризируют гражданское население, но и пытаются истощать украинскую ПВО.
Как недавно подсчитала британская разведка, разные факторы могут влиять на месячные показатели запусков как в большую, так и в меньшую сторону. Однако остается вероятность того, что Россия может поддерживать количество пусков на уровне, по меньшей мере, 1500 в месяц.
Во время подготовки материала использовались: данные ГСЧС, Нацполиции, заявления президента Владимира Зеленского, и.о. главы Киевской ОВА Николая Калашника, городского головы Броваров Игоря Сапожко и другие сообщения от глав ОВА.
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