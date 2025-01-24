Пожар в многоэтажке в Глевахе, воронка под Львовом: все о последствиях налета "Шахедов"

В ночь на 24 января войска РФ в очередной раз атаковали Украину дронами. Из-за падения обломков горели дома в Киевской области, а во Львовской - образовалась воронка, известно о погибших.

РБК-Украина в материале собрало все о последствиях ночного налета "Шахедов".

Сколько беспилотников выпустила Россия

Всего во время атаки враг применил 58 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Всего защитники неба сбили 25 беспилотников в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны.

Зеленский отреагировал на вражескую атаку

Как отметил президент Владимир Зеленский, всю ночь на Киевщине длились спасательные работы после удара "Шахедами". Только в 9 утра завершилась спасательная операция.

"Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что за каждый компонент для производства "Шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность.

"Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - добавил президент.

Киевская область

В Фастовском районе в поселке Глеваха обломки БПЛА упали на 10-ти этажный жилой дом. Произошел пожар и разрушение конструкций на 6-7 этажах. Эвакуированы 150 жителей дома.

Известно о травмированном мужчине, которого с 6-го этажа с помощью автолестницы удалось спасти. Он с ожогами передан медицинским работникам. Также на 9-м этаже спасли женщину, которая была заблокирована в квартире.

Фото: спасательная операция в Глевахе в 10-этажном доме (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Есть и погибший. Так, во время ликвидации пожара в 10-этажке спасатели обнаружили тело мужчины 1988 года рождения.

Также в этом же населенном пункте повреждены амбулатория семейной медицины и два многоквартирных дома. Кроме этого повреждены автомобили.

Фото: в Глевахе на нескольких этажах дома бушевал пожар (t.me/UA_National_Police)

Фото: к утру пожар в многоэтажке в Глевахе удалось потушить (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Сейчас на месте работают от ГСЧС 49 человек личного состава и 13 единиц техники. Для оказания психологической поддержки привлечены психологи. Развернут "пункт несокрушимости".

Также обломки упали в г. Бровары, что в пригороде столицы. Они свалились на двухэтажный жилой дом. Из-за чего произошло его возгорание. Во время ликвидации огня спасатели нашли тело погибшего мужчины 1966 года рождения.

Фото: в Броварах горел двухэтажный дом, погибли супруги (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожар потушили в 04:14 на площади 120 м кв. Позже в доме нашли и тело погибшей жены мужчины. Она 1965 года рождения.

Фото: в Броварах двухэтажный дом фактически разрушен в результате вражеской атаки (t.me/Igor_Sapozhko)

Всего из-за ночной атаки в Киевской области повреждены 11 квартир и 8 частных домов, побиты также авто, магазин, хозяйственная постройка и забор. 4 человека обратились за медицинской помощью.

Львовская область

Утром во время атаки обломки "Шахеда" упали и вблизи Львова. Так, в результате падения обломков беспилотника в одном из сел Львовского района повреждены частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна и двери, а поблизости образовалась воронка диаметром 4 метра. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Фото: в одном из сел под Львовом образовалась воронка в результате падения обломков дрона (t.me/andriysadovyi)

Впоследствии стало известно, что речь идет о доме в Подборцах. Местные власти отмечают, что возле этого же дома уже были "прилеты" в 2022 году.

Сегодня в результате падения обломков взрывной волной там выбиты окна, частично повреждена крыша и комнаты внутри. Рядом образовалась воронка.

Фото: дом в селе Подборцы Львовской области, который поврежден в результате атаки (t.me/andriysadovyi)

Черниговская область

В Черниговской области оккупанты попали по частным домам в одном из сел Корюковского района.

Повреждены дома людей и автомобиль. Обошлось без жертв.

Фото: последствия "прилета" БПЛА в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)

Черкасская область

Со взрывами прошла эта ночь и в Черкасской области. По вражеским воздушным целям работали силы ПВО. По предварительным данным, в пределах региона было сбито 12 российских беспилотников. Местные власти заявили, что атака прошла без последствий для инфраструктуры.

Хмельницкая область

Во время ночной воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 5 вражеских "Шахедов" в Хмельницкой области. Места падения обломков устанавливаются, отмечают местные власти. Обращений о травмированных, погибших или разрушениях из региона не поступало.