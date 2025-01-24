Окупанти масовано атакують Україну дронами: де загроза ударів

Російські загарбники запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників ввечері 24 січня для чергової повітряної атаки. Через загрозу "Шахедів" у низці областей була оголошена тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Військові інформували ввечері про проникнення безпілотників противника у повітряний простір України з північного напрямку. Пізніше російські БПЛА вже були помічені у південних регіонах. Ворожі дрони часто маневрували, рухалися у різні напрямки.
За даними Повітряних сил станом на 23:06, ворожі БПЛА фіксуються над 8 областями. Військові розповіли, що
О 00:05 (25 січня) військові оновили дані щодо руху "Шахедів":
Мешканців областей, де була оголошена повітряна тривога, просять не залишати безпечних місць, та перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:
Як повідомлялося раніше, минулої ночі російські загарбники атакували територію України майже шістьма десятками БПЛА. ППО ЗСУ працювала у семи областях, і було збито 25 дронів противника, ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У Київській області внаслідок ворожої атаки загинули троє людей. РБК-Україна детально писало про наслідки дронової атаки РФ у ніч проти 24 січня.
Також нагадаємо, що ближче до вечора у Харкові було чути вибух на тлі ворожої атаки із застосуванням безпілотників.
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