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Оккупанты хотят "эвакуировать" музеи Крыма в РФ: Украина призывает к реакции

Новина українською →
Украина, Суббота 15 октября 2022 21:30
Оккупанты хотят "эвакуировать" музеи Крыма в РФ: Украина призывает к реакции Фото: Оккупанты хотят "эвакуировать" музеи Крыма в РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты разработали "план эвакуации" археологических находок из драгоценных металлов из музеев, расположенных на оккупированной территории Крыма. Вывезти их планируют на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Такой массовый вывоз российскими оккупантами культурных ценностей с территории Украины будет соразмерен ограблению музеев во время Второй мировой войны и должен квалифицироваться соответственно. Действия РФ являются нарушением международного права", - говорится в сообщении.

В Минкульте напомнили, что в течение прошлого столетия россияне разными путями присвоили немало ценностей с территории Украины. А после аннексии Крыма "зачислили" коллекции крымских музеев в свой государственный музейный фонд.

Поэтому Украина обращается в ЮНЕСКО и другие организации со следующими требованиями:

  • не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором;
  • отказаться от сотрудничества с русскими музеями и другими учреждениями;
  • принимать меры по противодействию нелегальному трафику культурных ценностей и легализации государством-агрессором незаконно присвоенных ценностей, в частности, под предлогом выставок из фондов российских музеев или раскопок на оккупированных россией территориях, совершенных после 2013 года.

Напомним, что россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона.

Также оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в Россию.

Ранее мелитопольский городской голова Иван Федоров заявил, что оккупанты собираются вывезти детей из Запорожской области в Россию.

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