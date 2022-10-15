Окупанти хочуть "евакуювати" музеї Криму в РФ: Україна закликає до реакції
Окупанти розробили "план евакуації" археологічних знахідок з коштовних металів з музеїв, які розташовані на окупованій території Криму. Вивезти їх планують на територію Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.
"Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України буде співмірним з пограбуванням музеїв під час Другої світової війни та має кваліфікуватися відповідно. Дії РФ є порушенням міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
У Мінкульті нагадали, що протягом минулого сторіччя росіяни різними шляхами привласнили чимало цінностей з території України. А після анексії Криму "зарахували" колекції кримських музеїв до свого державного музейного фонду.
Тому Україна звертається до ЮНЕСКО та інших організацій з наступними вимогами:
- не допустити чергового порушення міжнародного права державою-агресором;
- відмовитися від співпраці з російськими музеями та іншими установами;
- вживати заходів з протидії нелегальному трафіку культурних цінностей та легалізації державою-агресором незаконно привласнених цінностей, зокрема, під приводом виставок з фондів російських музеїв чи з розкопок на окупованих росією територіях, вчинених після 2013 року.
Нагадаємо, що росіяни з початку жовтня вивезли понад 150 дітей з Херсона.
Також окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.
Раніше мелітопольський міський голова Іван Федоров заявив, що окупанти збираються вивезти дітей із Запорізької області до Росії.
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