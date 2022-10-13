ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона, - Генштаб

Новина українською →
Херсон, Четверг 13 октября 2022 18:41
Россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона, - Генштаб Фото: россияне с начала октября увезли более 150 детей из Херсона (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные продолжают вывозить украинских детей с временно оккупированных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, с начала октября, по имеющейся информации, только из Херсона оккупантами были вывезены на территорию России около 170 детей.

Ранее сегодня самопровозглашенный "врио губернатора Херсонской области" Владимир Сальдо обратился к руководству РФ за помощью в эвакуации, или, как выразился коллаборант, "на временное прибывание и отдых", всех желающих с оккупированной части Херсонской области.

Позже самопровозглашенный "заместитель главы ВГА Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что никакой эвакуации в регионе не объявлялось и призвал "отставить панику".

Напомним, что вчера, 12 октября, стало известно, что украинские защитники деоккупировали уже 75 населённых пунктов в Херсонской области.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Вторжение России в Украину
NEWS
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
Украина получит ракеты AMRAAM. Как они помогут защитить небо
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны