На временно оккупированных территориях усиливается милитаризация школьников: новые мероприятия с участием Минобороны РФ направлены на формирование лояльности и подготовку к военным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Россия продолжает усиливать милитаризацию детей на временно оккупированных территориях Украины. Новые инициативы включают обязательное участие школьников в мероприятиях с военным уклоном.

Военно-патриотический диктант для школьников

С 1 декабря 2025 года на временно оккупированных территориях планируется проведение так называемого "военно-патриотического диктанта" для школьников и студентов от 14 лет.

Анонсы мероприятия уже размещены на ресурсах парамилитарной организации для детей "Юнармия".

Руководства учебных заведений в Бердянске, Мариуполе и Мелитополе получили инструкции обеспечить полное участие и фиксировать отсутствующих.

Участие Минобороны РФ и идеологическая обработка

Мероприятие будет проходить при активном участии Минобороны РФ, что подчеркивает масштаб милитаризации детства на временно оккупированных территориях.

Кремль системно переориентирует образовательную систему на идеологическую и военную обработку, формируя у молодежи лояльность к режиму и готовность к участию в военных действиях.

Аналитические данные и последствия

Ранее подготовленный аналитический отчет Центра подробно описывает методы, с помощью которых Россия милитаризирует детей, включая занятия, конкурсы и обязательное участие в военных акциях.

Эксперты отмечают, что подобные меры нарушают права ребенка и создают опасную среду для их воспитания и развития.