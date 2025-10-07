Оккупанты за сутки нанесли более 26 ударов по энергоообъектам Украины, - Минэнерго
Российские оккупанты только за эти сутки уже более 26 раз атаковали энергетические объекты Украины. Ряд областей под прицелом каждый день.
Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго в Facebook.
Гринчук встретилась с послами стран "Большой семерки" и рассказала им ключевые потребности Украины перед зимой в условиях постоянных атак РФ.
"Только в эти сутки имеем более 26 атак на наши энергетические объекты. Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Одесская и Полтавская области фактически находятся под ежедневным прицелом врага", - отметила Гринчук.
По ее словам, в первую очередь Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить критическую инфраструктуру. Также необходимо развивать пассивную физическую защиту энергообъектов.
Она призвала партнеров помочь с дополнительным энергетическим оборудованием, которое может заменить разрушенное.
Также министр обратила внимание, что среди приоритетов - накопление достаточных объемов газа на фоне попыток России уничтожить украинскую газовую инфраструктуру.
Атаки на энергетику
Напомним, российские оккупанты снова сконцентрировали свои атаки на энергетических объектах Украины.
В частности, сегодня, 7 октября, оккупанты ударили по энергетическому объекту в Прилуках Черниговской области. Более 61 тысячи абонентов в городе остались без света.
Энергетики практически мгновенно приступили к ремонту, чтобы восстановить электроснабжение.