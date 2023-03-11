Оккупанты за сутки потеряли более полтысячи солдат в районе Бахмута, - Череватый

На Бахмутском направлении в течение суток российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными 535 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии... Состоялось 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города. В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести", - заявил Череватый.

Он подчеркнул, что сейчас украинские инженеры и командиры делают все, чтобы снабжать защитников Бахмута необходимой амуницией, боеприпасами, медикаментами и едой. Также обеспечивается возможность вывоза из города раненых солдат.