Окупанти за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута, - Череватий

На Бахмутському напрямку протягом доби російські окупанти втратили вбитими та пораненими 535 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії... Відбулося 53 бойові зіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 бойові зіткнення сталося в районі самого міста. У ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різної ступені важкості", - заявив Череватий.

Він наголосив, що зараз українські інженери та командири роблять все, щоб постачати захисникам Бахмута необхідну амуніцію, боєприпаси, медикаменти та їжу. Також забезпечується можливість вивезення з міста поранених солдатів.