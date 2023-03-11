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Окупанти за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута, - Череватий

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Бахмут, Субота 11 березня 2023 18:54
Окупанти за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута, - Череватий Ілюстративне фото: окупанти за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Бахмутському напрямку протягом доби російські окупанти втратили вбитими та пораненими 535 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії... Відбулося 53 бойові зіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 бойові зіткнення сталося в районі самого міста. У ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різної ступені важкості", - заявив Череватий.

Він наголосив, що зараз українські інженери та командири роблять все, щоб постачати захисникам Бахмута необхідну амуніцію, боєприпаси, медикаменти та їжу. Також забезпечується можливість вивезення з міста поранених солдатів.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що оборона Бахмута ламає плани окупантів.

Також ми писали, що, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців".

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