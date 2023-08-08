Оккупанты за день обстреляли 7 населенных пунктов Сумской области: поврежден дом

Российские военные продолжают обстреливать территорию Сумской области, и в течение понедельника под вражеские удары попали семь населенных пунктов региона в приграничных районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).
Так, за минувший день было зафиксировано 88 взрывов, а всего оккупантами совершено 11 обстрелов. Противник бил по населенным пунктам в 4 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской и Великописаревской.
Данные об атаках:
Населенные пункты Сумской области после освобождения региона от российских оккупантов почти ежедневно подвергаются обстрелам. Войска РФ для ударов используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.
Отметим, что недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.
В результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.
Напомним также, что в конце июля российские оккупанты обстреляли город Сумы, ударив ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития. В результате атаки погибли два человека, а ранения получили 20 человек.
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