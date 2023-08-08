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Оккупанты за день обстреляли 7 населенных пунктов Сумской области: поврежден дом

Фото: российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские военные продолжают обстреливать территорию Сумской области, и в течение понедельника под вражеские удары попали семь населенных пунктов региона в приграничных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию (ОВА).

Так, за минувший день было зафиксировано 88 взрывов, а всего оккупантами совершено 11 обстрелов. Противник бил по населенным пунктам в 4 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской и Великописаревской.

Данные об атаках:

  • По территории Краснопольской общины совершен минометный обстрел (32 взрыва).
  • По территории Белопольской общины войска РФ били из гранатомета (27 взрывов) и миномета (2 взрыва).
  • Под минометный (18 взрывов) и гранатометный (4 взрыва) попала также Середино-Будская община. В результате вражеских ударов был поврежден частный жилой дом.
  • По территории Великописаревской общины оккупанты вели обстрел из миномета (5 взрывов).

Российские обстрелы Сумской области

Населенные пункты Сумской области после освобождения региона от российских оккупантов почти ежедневно подвергаются обстрелам. Войска РФ для ударов используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.

Отметим, что недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

В результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.

Напомним также, что в конце июля российские оккупанты обстреляли город Сумы, ударив ракетой по учебному заведению. Также из-за атаки повреждены соседние дома и общежития. В результате атаки погибли два человека, а ранения получили 20 человек.

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