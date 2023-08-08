Окупанти за день обстріляли 7 населених пунктів Сумської області: пошкоджено будинок

Російські військові продовжують обстрілювати територію Сумської області, і протягом понеділка під ворожі удари потрапили сім населених пунктів регіону в прикордонних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію (ОВА).
Так, за минулий день було зафіксовано 88 вибухів, а всього окупантами було здійснено 11 обстрілів. Противник бив по населених пунктах у 4 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській та Великописарівській.
Дані про атаки:
Населені пункти Сумської області після звільнення регіону від російських окупантів майже щодня зазнають обстрілів. Війська РФ для ударів застосовують дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь.
Зазначимо, що нещодавно в області оголосили добровільну евакуацію із 5-кілометрової прикордонної зони від РФ.
Внаслідок російських мінометних обстрілів 5 серпня в Сумській області загинула одна людина.
Нагадаємо також, що наприкінці липня російські окупанти обстріляли місто Суми, вдаривши ракетою у навчальний заклад. Також через атаку пошкоджено сусідні будинки та гуртожитки. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а поранення отримали 20 людей.
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