Оккупанты блокируют выезд пассажирских автобусов через Васильевку и требуют российские лицензии

Российские оккупанты затрудняют пересечение линии разграничения для людей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, в Васильевке Запорожской области захватчики требуют российские лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Так, на блок-посте в Васильевке россияне заявили, что с 26 сентября водителям пассажирских автобусов требуется российская лицензия. При этом людей на своих автомобилях выпускают, однако это не касается мужчин 18-35 лет.

Отмечается, что с 1 октября захватчики будут выпускать на подконтрольную Украине территорию только по специальным разрешениям, которые будут сами и выдавать. Таким образом, россияне планируют создать железный занавес.

Центр сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион на момент операции украинских сторон по его освобождению.