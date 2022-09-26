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Оккупанты блокируют выезд пассажирских автобусов через Васильевку и требуют российские лицензии

Фото: оккупанты блокируют выезд пассажирских автобусов через Васильевку и требуют российские лицензии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты затрудняют пересечение линии разграничения для людей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, в Васильевке Запорожской области захватчики требуют российские лицензии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, на блок-посте в Васильевке россияне заявили, что с 26 сентября водителям пассажирских автобусов требуется российская лицензия. При этом людей на своих автомобилях выпускают, однако это не касается мужчин 18-35 лет.

Отмечается, что с 1 октября захватчики будут выпускать на подконтрольную Украине территорию только по специальным разрешениям, которые будут сами и выдавать. Таким образом, россияне планируют создать железный занавес.

Центр сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий покинуть регион на момент операции украинских сторон по его освобождению.

Отметим, что оккупанты перестали выпускать мужчин в возрасте от 18 до 35 лет в сторону Запорожья еще 22 сентября.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин призывного возраста немедленно покинуть город и другие временно оккупированные территории из - за объявления Путиным частичной мобилизации.

Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Запорожская область